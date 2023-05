MEMY na Dzień Mamy 2023. Ja tylko chodzę i po wszystkich sprzątam - i inne kultowe teksty mam! Poświętujmy i pośmiejmy się razem AS

Dzień Matki obchodzimy raz w roku, choć niektórzy uważają, tak jak w przypadku Walentynek, że powinniśmy robić to przez cały rok. Tak więc pamiętajcie o drobnych gestach i przysługach na co dzień, a dziś z uśmiechem na ustach zróbcie swoim mamom jakąś wielką niespodziankę! A jeśli już macie to za sobą, to zapraszamy do naszej galerii memów na Dzień Mamy - obrywa się dzieciakom, ojcom, ale też śmiejemy się z matczynych przyzwyczajeń i codzienności...