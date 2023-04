MEMY na Dzień Rowerowy. Zapamiętaj: faza na rower - zawsze. Rower na fazie - NIGDY! Albert Hofmann sprawdził, czego NIE robić na rowerze... Redakcja

Dziś obchodzimy Dzień Rowerowy. Choć pogoda nie sprzyja celebracji, to zachęcamy Was do rychłego rozpoczęcia sezonu. Czas najwyższy na drobne prace konserwacyjne i opracowanie najlepszej trasy. Zanim jednak ruszycie w drogę zapraszamy Was do naszej galerii, gdzie przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o rowerzystach i ich relacjach z innymi uczestnikami ruchu drogowego, a te bywają burzliwe... I pamiętajcie: faza na rower - zawsze. Rower na fazie - NIGDY!