MEMY o miłości i związkach. Internauci podpowiadają, jak wybrać druga połówkę! Małżeństwo to zawracanie głowy...

Miłość rośnie wokół nas usłyszeć można w uwielbianej przez wszystkich bajce Król lew. Czy to jednak prawda? Niekoniecznie. Nie tak łatwo znaleźć dziś odpowiedniego partnera, czy partnerkę. Osoba, z którą przyjdzie nam dzielić życie powinna nie tylko obdarzyć nas miłością, ale i być najlepszym przyjacielem - a o to dziś naprawdę trudno.

Szczęściarze, którzy znaleźli już swoje bratnie dusze nie mają tego problemu i mogą dzielić życie we dwoje. Choć nie zawsze bywa kolorowo, bo związek to prawdziwy rollercoaster, to przynajmniej bywa zabawnie. I to pokazali w swoich memach internauci! Przejdź do galerii i zobacz z czego śmieje się internet!