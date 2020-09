Miejsca niebezpieczne i z problemami w Żorach. Przed czym ostrzega Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa?

Gdyby tylko wziąć pod uwagę zgłoszenia mieszkańców za pomocą KMZB to okazałoby się, że... Żory to niezwykle spokojne miasto, niemal bez problemów. Dlaczego? Otóż na 1,5 tys. aktualnych zgłoszeń zdecydowana większość dotyczy... nieprawidłowego parkowania. Choć należy też zaznaczyć, że często wynika to zwyczajnie z braku miejsc parkingowych. To problem podnoszony od lat. Dotyczy nie tylko osiedli wielkich blokowisk, ale i rejonów zabudowy jednorodzinnej.

Nie tak częste, ale równie liczne są zgłoszenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości. W tym przypadku również na mapie spotkamy wiele takich sygnałów z różnych części Żor.

Poza wspomnianymi uwagami są nieliczne wskazania aktów wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach publicznych czy nieprawidłowej infrastruktury,