Mieszkańcy Żor mają dość niedopałków papierosów na chodnikach i trawnikach

Dość niedopałków Żorach

- W dobie pandemii koronawirusa wiele palących tematów społecznych zeszło na dalszy plan. Jednym z nich jest z pewnością ekologia. Różne inicjatywy proekologiczne i kampanie społeczne ustąpiły miejsca tematowi ochrony przed wirusem. A może właśnie teraz, gdy żyjemy w zwolnionym tempie i mamy więcej czasu, warto zauważać ignorowane do tej pory kwestie? - zauważają w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.

Jedną z palących kwestii jest kwestia niedopałków papierosów. Zalegają na chodnikach i trawnikach. Zatruwają środowisko, długo się rozkładają, ale też oszpecają nasze miasto. Dlatego MOK w Żorach rozpoczął kampanię "Nie bądź kiep!". Ma na celu piętnować osoby wyrzucające niedopałki papierosów na chodniki i trawniki.

- Każda zmiana zaczyna się od pierwszego działania i jednego człowieka, który motywuje kolejne osoby. Wierzymy, że to ma sens! Czy irytują was niedopałki papierosów, porzucone gdzie popadnie? Czy wiecie, że papieros leżący na ziemi zatruwa 1 m3 gleby, a rozkłada się 5 lat? Niestety sporo palaczy nie wyrzuca niedopałków do kosza, lecz pod nasze nogi, trując przy okazji środowisko. Kto tak robi, to po prostu… kiep! Nazwijmy rzeczy po imieniu i nie bójmy się zwracać innym uwagi. Plakat „Nie bądź kiep!” to praca autorstwa zaprzyjaźnionego z MOK Żory warszawskiego plakacisty Marka Maciejczyka, który podarował już kilka swych dzieł chociażby w celu promocji Miejskiej Pasieki „Bee Bee” - słyszymy w MOK Żory.

Kampania ruszyła 18 maja. Kolejne plakaty będą poruszały także inne zagadnienia ekologiczne.