Mieszkańcy Żor przeciwko terenom przemysłowym w Roju. Prezydent Żor Waldemar Socha zmienił decyzję na korzyść mieszkańców

- Żory w ostatnich 25 latach bardzo się rozwinęły. Było to możliwe m.in. dzięki ściągnięciu do miasta wielu przedsiębiorców. By ten rozwój nadal był tak dynamiczny, konieczne jest przyciągnięcie kolejnych, a do tego potrzebne są m.in. odpowiednie tereny na tworzenie nowych firm. Dziś tych terenów zaczyna już w mieście brakować, co może zahamować nasz rozwój w przyszłości - wskazywał prezydent Żor.