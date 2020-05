Mieszkania czynszowe w Żorach. Kolejny blok gotowy. Wkrótce mieszkańcy otrzymają klucze

- Celem jest stworzenie zasobu mieszkań czynszowych dla rodzin i osób, których dochody przekraczają bardzo niskie progi uprawniające do tej pory do otrzymywania lokalu od miasta, a które nie mogą lub nie chcą zakupić mieszkania z kredytem bankowym. To także oferta dla osób, które chcą się do Żor przeprowadzić. Wówczas warunkiem będzie zameldowanie się w mieście, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w Żorach podatków - tłumaczą w Urzędzie Miasta w Żorach.