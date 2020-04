Mieszkaniec Żor zmarł na Covid-19, a rodzina nie może doczekać się testu. Sanepid: Oskarżenia krzywdzące i nieuzasadnione

Przypomnijmy, mieszkaniec Żor od prawie tygodnia ma objawy mogące wskazywać na koronawirusa. Z powodu Covid-19 zmarł jego 79-letni teść. Niepokojące objawy ma też jego żona. Jego zdaniem w służbach panuje chaos, wskazuje na brak jasnych procedur w przypadku realnego zagrożona zakażeniem rodziny z dziećmi (propozycja rozdzielenia rodziny na czas badań).

Niezrozumiały jest dla niego mechanizm pracy służb w obliczu tragedii, zwłaszcza kiedy jeden z członków rodziny umiera z powodu koronawirusa.

- Nie chcemy się rozdzielać, nie w takiej chwili. Wielokrotnie w telewizji od urzędników słyszałem, że jeśli nie ma zagrożenia życia, to w przypadku niepokojących objawów i kwarantanny pobierany jest wymaz w domu, a na wynik oczekuje się w miejscu zamieszkania. Zagrożona jest cała moja rodzina. Nie wiem co robić, jak długo będziemy czekać w tej niepewności. Generalnie chaos. Do tego tragiczna sytuacja ze śmiercią bliskiej osoby. Nawet nie możemy się pożegnać i pójść na pogrzeb... Nawet śmierć bliskiej osoby nie przyspieszyła procedur. Człowiek jest pozostawiony sam sobie - opowiada pan Michał.