Mieszkaniec Żor zmarł na Covid-19. Rodzina ma podejrzane objawy, ale testu na obecność koronawirusa nie może się doczekać

Skierował się więc do szpitala zakaźnego w Raciborzu. Tam przez domofon dowiedział się, że może zostać na oddziale, ale lecznica nie pobiera wymazów, tylko robi to sanepid. Zaskoczony takim obrotem sprawy wrócił do rodziny w Żorach. Nie chciał zostać w szpitalu. Nie był przygotowany na taką możliwość, nikt go o tym wcześniej nie informował. Z objawami choroby nie zamierzał pozostawiać też żony z dziećmi, które również mogły być już zakażone. Odizolował się w mieszkaniu. Jeszcze tego samego dnia podejmował próby w sanepidzie, ale bezskutecznie.

W niedzielę (12.04) objawy nie ustępowały. Po raz kolejny chwycił za telefon i zadzwonił do sanepidu. Usłyszał, że powinien skierować się do szpitala zakaźnego w Tychach i tam szukać informacji. Po telefonie do lecznicy dowiedział się, że pobranie wymazu łączy się z transportem do izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju.