Minister Michał Woś o koronawirusie i przebiegu choroby COVID-19. "Nie obyło się bez podania tlenu"

- Gdyby porównywać to wczoraj jak przy lekkim przeziębieniu, a dziś jak przy porządnej grypie - stwierdził Michał Woś.

Później Twitter zamilkł aż do piątku (20.03). Tego dnia minister pochodzący z Raciborza przyznał, że to był ciężki tydzień. Koronawirusa stwierdzono również u jego żony i córeczki. Na szczęście, najbliższe mu osoby są w dobrym stanie. Niestety, nie obyło się bez hospitalizacji Michała Wosia. O czym on sam poinformował.