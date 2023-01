Moc atrakcji podczas ferii zimowych w Żorach. Co będzie się działo w mieście?

Wiele będzie się działo również w kolejnych dniach. We wtorek 17 stycznia, o godzinie 10:00, w hali sportowej wystartuje Tajemniczy Kuferek. To mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, zabaw tanecznych i konkurencji sportowych z nagrodami. W środę 18 stycznia, będzie z kolei okazja, by wyjechać na anielski kulig do Wisły Czarne.

W programie na tegoroczne ferie znalazły się także: Halowe Zawody Modeli Latających, wycieczka do "Zimowej Krainy w Baśniowym Lesie" w Inwałdzie, otwarty turniej koszykówki czy Igrzyska Zimowej Senioriady. Atrakcji będzie jednak zdecydowanie więcej. Szczegóły dotyczące programu na ferie można znaleźć na plakatach, które znajdują się w galerii.