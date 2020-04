Moraj wysyła ręczniki, skarpety i bieliznę dla szpitali w Raciborzu, Rybniku i Żorach

- Pracownicy Moraj wraz z zarządem wysłali paczki pierwszej potrzeby do Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku oraz do Szpitala im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, przekształconego obecnie w jednoimienny szpital zakaźny. Podobne przesyłki zostały wysłane do Szpitala w Żorach. Pakiety składające się z ręczników, skarpet, bielizny zasiliły lekarzy, służby medyczne oraz pacjentów - słyszymy w Moraj.

- Zakupy w Moraj to nie tylko wsparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz marki, to również realna pomoc finansowa, która pomoże szpitalowi w Raciborzu zakupić sprzęt i przygotować się na dalszą walkę z koronawirusem. Obecnie ponad 760 osób swoimi zakupami wsparło inicjatywę pomocy, warto zapoznać się z internetową ofertą rybnickiej firmy, by dołączyć do ich grona i rozpropagować akcję #morajpomaga jak najszerzej to możliwe - słyszymy.

W zeszłym tygodniu przekazano pierwszy przelew do Szpitala w Raciborzu, wraz z kolejnymi napływającymi zamówieniami firma będzie przekazywała kolejne wpłaty.