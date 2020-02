Morderstwo w Żorach. Zabił nożem Dorotę K. Rybniczanin przyznał się do winy

W wyniku intensywnych działań wykrywczych Policji, w godzinach nocnych 23 stycznia zatrzymano osobę podejrzewaną o związek z zabójstwem - 40 - letniego mieszkańca Rybnika Tomasza C, będącego znajomym pokrzywdzonej z miejsca pracy .

Do morderstwa w Żorach doszło 20 stycznia w mieszkaniu na osiedlu Pawlikowskiego. Kilka dni później, 23 stycznia Prokuratura Rejonowa w Żorach wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 57 - letniej mieszkanki Żor Doroty K., której zwłoki zostały znalezione w dniu 22 stycznia 2020 r w jej mieszkaniu na Os. Pawlikowskiego w Żorach. Zwłoki zostały znalezione przez sąsiadki pokrzywdzonej, które udały się do jej mieszkania zaniepokojone brakiem kontaktu ze swoją znajomą.

- Skierowani na miejsce policjanci, potwierdzili zgłoszenie. Dyżurny jednostki powiadomił prokuratora i zadysponował ekipę dochodzeniowo-śledczą, która przez wiele godzin prowadziła czynności na miejscu zdarzenia. W mieszkaniu podczas oględzin m.in. zabezpieczono ślady i przedmioty, które wskazywały na to, że doszło do przestępstwa - mówi asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa art. 148 § 1 k.k. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Postępowanie przygotowawcze jest w toku - zdradzają prokuratorzy.

Kryminalni błyskawicznie przeanalizowali sytuację. Nie mieli wątpliwości, że w mieszkaniu na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach doszło do zabójstwa. Kobieta miała ręce skrępowane taśmą, a na jej ciele były ślady po zadanych ciosach. Wszystko wskazywało jednak na to, że tłem zdarzenia nie był napad rabunkowy. Poza szczegółowymi oględzinami policjanci przystąpili do poszukiwania sprawcy.

Przesłuchano świadków, przeanalizowano monitoring. W efekcie po kilkunastu godzinach od ujawnienia zwłok, zatrzymano podejrzanego. Został zatrzymany w czwartek (23 stycznia) o 3 w nocy w swoim mieszkaniu w Rybniku. Jest nim 40-letni Tomasz C. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli przedmioty, które mogły mu posłużyć w popełnieniu zbrodni. To nóż i taśma samoprzylepna, na której fragmenty natrafiono w miejscu zbrodni.

Jak doszło do zabójstwa w Żorach?

Tomasz C. złożył szczegółowe wyjaśnienia. Dorotę K. znał z pracy. Oboje pracowali na jednej z jastrzębskich kopalń, gdzie 40-latek pracuje jako górnik. Od jakiegoś czasu utrzymywali ze sobą kontakt telefoniczny, a w poniedziałek (20 stycznia) postanowili się spotkać. W godzinach wieczornych zapukał do drzwi jej mieszkania na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach. Kobieta wpuściła mężczyznę do środka, a później rozegrała się tragedia.