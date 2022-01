Morsowali i pomagali na Śmieszku w Żorach. Najwytrwalsze morsy przy porywistym wietrze weszły do wody. Wcześniej wsparły WOŚP. Zobaczcie! Piotr Chrobok

Inne niż wszystkie było morsowanie w zimnych wodach żorskiego Śmieszka. Tym razem przyjemność z wejścia do lodowatej wody i rodzinna atmosfera zeszły na dalszy plan. Najważniejsze było pomaganie. Żorskie morsy przed wejściem do wody wsparły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wrzucając datki do puszek młodych wolontariuszy. Zobaczcie zdjęcia!