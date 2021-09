Na jakie minusy mieszkania w Żorach wskazują mieszkańcy? Sprawdźcie!

Żory to piękne i przyjazne miast - jest ładny rynek, zabytkowe budynki, nie brakuje terenów rekreacyjnych czy lasów. Jak każde miasto ma swoje mocne i słabe strony. O minusy zapytaliśmy internautów. Co odpowiedzieli? Listę z opisami przedstawiamy w galerii zdjęć.

Żory mają plusy i minusy Kochamy Żory. Mimo nadanego przed laty górniczego charakteru nie można powiedzieć, że to typowe przemysłowe miasto. Owszem, jest dużo blokowisk z ciasnymi parkingami, ale nie brakuje też przestrzeni. Można ją odnaleźć m.in. wokół kąpieliska Śmieszek, w okolicach Gichty czy bliżej centrum w Parku Cegielnia. Jest ochota na spacer po lesie? Niemal z każdej strony miasto jest otoczone lasami. Nie można odmówić uroku Rynkowi i całemu Staremu Miastu. Nie zapominajmy też o innych atrakcjach naszego miasta. Żory to piękne miasto, ale nie idealne. Takich nie ma. Żory mają minusy. Czasem wytykają je mieszkańcy, innym razem radni czy dziennikarze. To nie jest jednak krytyka dla samej krytyki. Powodem tego jest odpowiedzialność za "małą ojczyznę". Bo jak poprawić coś co nie funkcjonuje, nie podoba się, kiedy temat nie pojawia się w przestrzeni publicznej jako element dyskusji?

Dlatego też na fanpejdżu portalu Żory Nasze Miasto poprosiliśmy o podanie minusów mieszkania w naszej miejscowości. Z niektórymi sprawami musimy się pogodzić, inne można by było z pewnością jeszcze poprawić, by w Żorach żyło się jeszcze lepiej. Co to takiego? Zobaczcie w galerii zdjęć.

Krytyka nie zawsze słuszna Wytykając problemy należy być sprawiedliwym. Dlatego też nie wszystkie uwagi znalazły się na naszej liście. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że nie ma atrakcji przyciągającej turystów z innych miast. Nie zapominajmy chociażby o miasteczku westernowym Twinpigs czy Muzeum Ognia.

Dla nas miejscowych zdają się to oklepane miejsca. Mieszkamy wokół nich na co dzień, może dostrzegamy więcej. Nie mniej, dla przyjezdnych, zwłaszcza najmłodszych to wciąż oryginalne miejsca w których można ciekawie i wesoło spędzić czas. Co nie oznacza, że nie można ich udoskonalać, a także poszukiwać innych pomysłów.

