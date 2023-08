Nad region znów wracają burzę. IMGW ostrzega przed silnym deszczem w Żorach

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:00 do 20:00 w poniedziałek, 21 sierpnia. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.