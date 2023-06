Najlepsi fryzjerzy w Polsce pochodzą z Żor! Zobacz niezwykłe stylizacje w wykonaniu stylistów z Akademii GAAK

Zakończył się prestiżowy konkurs fryzjerski Hairdressing Prestige Awards 2023 ESTETICA POLSKA, podczas którego wyjątkowe wyróżnienie popłynęło do żorskiej GAAK Akademii Fryzjerskiej GKD. Akademia GAAK jako pierwsza Akademia w Polsce została laureatem w aż 3 kategoriach. Żorzanie zostali uznani Akademią Roku, ich kolekcja „WIDE” została wybrana Kolekcją Roku a Alicja Glos-Krawczyk otrzymała tytuł Stylisty Roku, za całościowy dorobek, kolekcje, sukcesy i nagrody branżowe.

- „GAAK Akademia & Salon Fryzjerski” „Glos Salon Fryzjerski & Barber” oraz „Salon Fryzjerski Art” to miejsca, w których bardzo wyjątkowo podchodzi się do potrzeb klienta, zwracając uwagę na wszelkie indywidualne cechy wyglądu i preferencje. Akademia to takie „studia wyższe” w dziedzinie fryzjerstwa. W tym samym miejscu uczeni fryzjerstwa są zarówno młodzi jak i zaawansowani stażem fryzjerzy z całej Polski oraz zagranicy na podstawie innowacyjnych technik i technologii, które przywieźliśmy ze szkoleń między innymi z Londynu, Mediolanu i Paryża – mówi fryzjer i edukator Alicja Glos-Krawczyk.