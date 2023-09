Najlepsze MEMY o polskich rolnikach. Jakie były tegoroczne żniwa? Z czego śmieją się internauci?

Tegoroczne żniwa

W tym roku żniwa przeciągnęły się z powodu dużych opadów deszczu na przełomie lipca i sierpnia, uniemożliwiających pobór zboża. Konieczność zachowania odpowiedniej wilgotności ziaren zmusza rolników do koszenia w oknach pogodowych, czasem trzeba to robić również w środku nocy. Co z kolei nie podoba się nowobogackim, kupującym ziemie pod miastem, poszukującym spokoju od miejskiego zgiełku. No wszystkim nie dogodzisz!