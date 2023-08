Najsłodsze kotki w Żorach! Zobacz galerie kociaków z naszego miasta stworzoną z okazji Międzynarodowego Dnia Kota

Zdjęcia najsłodszych kociaków ZOBACZYSZ TUTAJ

Dzień Kota

Jak co roku, 8 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt. Choć w Polsce Dzień Kota obchodzimy 17 lutego, nie przeszkadza to w celebrowaniu tego dnia podwójnie. Dla prawdziwych miłośników tych przesłodkich zwierząt to dodatkowa okazja do świętowania wraz ze swoim pupilem. W związku z tym dniem, postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o przesłanie nam zdjęć swoich kociaków. Przysłaliście na tyle dużo fotografii, że udało się stworzyć galerię.

