Narodowe Święto Niepodległości w Żorach. Mieszkańcy miasta dziękowali za wolność i suwerenność

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Żorach

Żorski Bieg Biało-Czerwony i zawody strzeleckie

Tradycyjnie już częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości były Otwarte Zawody Strzeleckie na strzelnicy leśnej Dębina, które rozpoczęły się o godzinie 10. Była to świetna okazja dla tych wszystkich, którzy mieli ochotę nieco postrzelać. Tego dnia mogli to zrobić bezpłatnie. Z kolei o godzinie 11:11, blisko 200 osób stanęło na starcie Żorskiego Biegu Biało-Czerwonego. Zawodnicy mieli do pokonania blisko 2-kilometrową trasę.