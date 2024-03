Nie będzie delegatury ZUS w Żorach. Zapowiadano, że może się pojawić po otwarciu akceleratora biznesowego Robert Lewandowski

By załatwić sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mieszkańcy Żor w dalszym ciągu będą musieli jeździć do Rybnika. Mimo pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o możliwości otwarcia delegatury ZUS w Żorach, na razie do tego nie dojdzie.