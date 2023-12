Nie przejdziemy drogą od Stanowic do Kamienia. Rusza kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej nr 925

Zamkną drogę od Stanowic aż do Kamienia. Czeka nas paraliż komunikacyjny?

To nie jest dobra wiadomość dla kierowców poruszających się trasą Rybnik - Stanowice, do autostrady A1. Od 14 grudnia ma zostać zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Robotniczą w Rybniku-Kamieniu, aż do ronda w Stanowicach. Już teraz na trasie prowadzone są prace budowlane, powodujące spore utrudnienia w ruchu. Teraz odcinek drogi ma zostać całkowicie zamknięty, z wyjątkiem przejazdu dla komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji od DW 924 w Stanowicach do ulicy Robotniczej w Rybniku, służb miejskich oraz pojazdów budowy.

Objazd wyznaczono autostradą A1 do ronda w Żorach-Rowniu, a następnie przez Gotartowice. Już teraz, w godzinach szczytu zjazd z autostrady A1 w Rowniu jest mocno zakorkowany, zaś po zamknięciu fragmentu DW925, będzie to oznaczało jeszcze większe korki.