Niespodziewana awaria wodociągu na os. Sikorskiego w Żorach! Mieszkańcy zmagają się z przerwą w dostawie wody. Trwają pilne prace naprawcze Aleksandra Wielgosz

W Żorach doszło do wycieku wody z kanalizacyjnej studzienki w pobliżu bloku numer 13 na osiedlu Sikorskiego, co zostało zgłoszone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie wielu mieszkańców ma ograniczony dostęp do wody z powodu awarii wodociągu. Na miejscu prowadzone są prace naprawcze, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 15.