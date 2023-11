Niezwykła uroczystość w Żorach - ZŁOTE GODY. Są małżonkami już od ponad 50 lat. Zostali uhonorowani przez prezydenta Waldemara Sochę

Złote gody 2023 w Żorach

To wyjątkowa chwila dla kilkudziesięciu par małżeńskich z Żor, które obchodziły swoje złote gody. We wtorek 14 listopada, małżonkowie zostali odznaczeni przez prezydenta Żor, który złożył życzenia zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności.

