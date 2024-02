Nordic walking do 36 km od Żor. Urokliwe ścieżki na weekend 17 - 18 lutego

Szukasz nowych tras do nordic walking w okolicy Żor? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Żor na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 36 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w pobliżu Żor

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 36 km od Żor. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka będzie pogoda w Żorach. W sobotę 17 lutego według prognozy pogody ma być 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 58%. W niedzielę 18 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 5°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 43%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ogrody Kapiasa wiosennie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,46 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 146 m

Suma zejść: 169 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Żor

Znane ogrody inne o każdej porze roku

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

Ogrody Kapias to obiekt zlokalizowany w Gocza­łkow­icach-Zdroju w wojew­ództwie śląskim przyciągający osoby doceniające piękno roślin. Ogród zaczął powstawać w 1979 roku kiedy to jego właściciel Bro­nisław Kapias rozpoczął tworzenie tu zielonych zakątków. Najstarsza część ogrodu nazwana została Starymi Ogrodami do zwiedzania. Tutaj znajdują się liczne ławeczki, altanki oraz zaciszne i zacienione kąciki będące idealnymi do odpoczynku w upalne dni. Teren przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych a także rodziców z wózkami. Nowe Ogrody zaczęły powstawać od 2008 roku na powierzchni 4 ha (ul. Zimowa 24), tutaj znaleźć można również Restau­racje KAPIAS Café i Cen­trum Ogrod­nicze. Ogrody przystosowane są do zwiedzania dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Można tu spędzić rodzinnie cały dzień.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Park Fazaniec Bobrek Szombierki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 35 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 73 m

Suma zejść: 83 m Trasę do marszu z Żor poleca Witek1964

Park Fazaniec znajduje się w Bytomiu na pograniczu dzielnic Bobrek i Szombierki. Niedawno został odnowiony, więc przyjemnie po nim pobiegać. Jest jednak niezbyt duży, więc żeby nie kręcić się w kółko, pobiegałem też po mieście.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: las kochłowicki Radoszowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,59 km

Czas trwania marszu: 51 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 92 m

Suma zejść: 110 m Witek1964 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Żor Pętla wokół lasu kochłowickiego. W większości po asfaltowej ścieżce rowerowej a w części po drodze żużlowej niestety bardzo zabłoconej i pod górę.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.