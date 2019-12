Nowa Biblioteka w Żorach. Zobaczcie Atrium Kultury

Są ławki, równa betonowa nawierzchnia, latarnie i trochę zieleni. Tak prezentuje się Atrium Kultury, które powstało za budynkiem nowej Biblioteki w Żorach. Zobaczcie na zdjęciach to miejsce. W nocy również prezentuje się estetycznie.

Dodajmy, że to nie jedyne wyjątkowe miejsce w czytelni. Przypomnijmy, że już wkrótce czytelnicy będą mogli skorzystać także z „Letniej czytelni” utworzonej na tarasie.

Cały kompleks w przyszłości ma stać się miejscem nie tylko realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu. - Ponadto stanowić będzie trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników - słyszymy w Urzędzie Miasta Żory.

Przypomnijmy, aktualnie trwają prace wykończeniowe w wewnątrz budynku Biblioteki w Żorach. Powinny zakończyć się do końca roku. To jednak nie będzie koniec robót. Obiekt będzie gotowy bowiem tylko w stanie surowym. Konieczne będzie jeszcze doposażenie gmachu. Za to zagospodarowano już plac wokół nowej siedziby biblioteki. Są latarnie, ławki, drobna zieleń. Całość prac ma się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.