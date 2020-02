Nowa linia kolejowa w Żorach do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy obawiają się wywłaszczeń i protestują

10 lutego spółka Centralny Port Komunikacyjny podała na swojej na stronie internetowej informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych linii kolejowych i tras drogowych prowadzących do przyszłego portu. Jak czytamy, powstać ma 12 szlaków kolejowych. Łączą one poszczególne regiony kraju z przyszłym CPK, który ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą, a Łodzią. Jedna z linii kolejowych – nr 170 – ma przebiegać właśnie przez Żory.

Mieszkańcy protestują przeciwko nowej linii kolejowej w Żorach

Mieszkańcy Żor alarmują, że konsultacje są za słabo rozreklamowane. W efekcie wiele osób nawet nie ma pojęcia o tym, że przez ich działki i domy, albo w bliskim otoczeniu, ma przebiegać nowa linia kolejowa. Ci, którzy już tematem się zainteresowali mówią o lęku i obawie o przyszłość.

- Jeden z wariantów przebiega przez mój dom. Większość z nas, czyli tych najbardziej zainteresowanych, dowiedziała się o konsultacjach przypadkiem. W nagłośnieniu sprawy pomagali społecznicy. Każdy sobie zadaje pytanie: co z nami będzie? - mówi Katarzyna Góralczyk, mieszkanka dzielnicy Baranowice w Żorach.

Z obawą do tematu podchodzą również jej sąsiedzi. Mieszkańcy Baranowic już zbierają podpisy pod listem do prezydenta Żor, aby pomógł im bronić ich interesów. Planowane linie kolejowe mają przebiegać przez nowe domy. Ludzie skarżą się, że ponieśli spore koszty. Finansowe związane z budową, ale i emocjonalne, bo przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na przyłączenia prądu, wody czy gazu nie należy do najłatwiejszych.