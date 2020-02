Nowe linie kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obawy mieszkańców, minister uspokaja

10 lutego spółka Centralny Port Komunikacyjny podała na swojej na stronie internetowej informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych linii kolejowych i tras drogowych prowadzących do przyszłego portu. Jak czytamy, powstać ma 12 szlaków kolejowych. Łączą one poszczególne regiony kraju z przyszłym CPK, który ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą, a Łodzią. Jedna z linii kolejowych ma przebiegać przez Czerwionkę-Leszczyny, Godów, Jastrzębie i Żory.

W piątek (28.02) na Śląsk, a dokładnie do Jastrzębia-Zdroju przyjechał minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówił o korzyściach dla Polski i Śląska płynących z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaznaczył, że linie kolejowe będą dostosowane do dużych prędkości (250 km/h), ale korzystać z nich będą mogły również pociągi o znaczeniu regionalnym. Zwrócił uwagę, że w województwie śląskim wybudowana zostanie część z planowanych 1600 km torów. Tym samym pociągi wrócą m.in. do Jastrzębia-Zdroju.

W sprawie przebiegu linii kolejowych wypowiedzieli się już radni Żor i Jastrzębia-Zdroju. W uchwale opowiedzieli się za - ich zdaniem - najbardziej optymalnymi i najmniej uciążliwymi rozwiązaniami dla mieszkańców. Polityk podkreślił, że wsłuchują się w głos samorządowców i mieszkańców. W ramach całego projektu do CPK wpłynęło już ok. 2,7 tys. uwag.

- Przedstawiliśmy strategiczne studium lokalizacyjne. To pierwszy, dodatkowy etap konsultacji społecznych. Do 10 marca można zgłaszać uwagi - mówił minister Marcin Horała.

- Jeżeli będzie powszechna zgoda, że jeden z wariantów jest lepszy, to bardzo prawdopodobne, że to ten zostanie ostatecznie wybrany. Zaznaczę, to etap przedwstępny, z konsultacjami jeszcze wrócimy. Po tym etapie przeanalizujemy wszystkie uwagi. Może gdzieś będzie trzeba zaproponować dodatkowy wariant, gdyby wszystkie spotkały się z dezaprobatą - usłyszeli dziennikarze.

- Jeden z wariantów przebiega przez mój dom. Większość z nas, czyli tych najbardziej zainteresowanych, dowiedziała się o konsultacjach przypadkiem. W nagłośnieniu sprawy pomagali społecznicy. Każdy sobie zadaje pytanie: co z nami będzie? - mówiła nam kilka dni temu Katarzyna Góralczyk, mieszkanka dzielnicy Baranowice w Żorach.

Do tego głosu dołączyli też samorządowcy, którzy nie zostali wcześniej w jakiś szczególny sposób poinformowani. Minister Horała odpowiedział, że 1600 km nowych torów przebiegać będzie przez 180 powiatów i kilkaset gmin.

- Niemożliwe było, żeby najpierw zwrócić się do każdego urzędu. Po to stworzyliśmy jeden wielki dokument, żeby pokazać go nie tylko urzędnikom, ale i mieszkańcom. Zbieramy uwagi. Kiedy będzie konkretna inwestycja, np. odcinek Jastrzębie – Ostrawa, to w jej ramach odbędą się konkretne konsultacje dotyczące inwestycji - tłumaczy Horała.