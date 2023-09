Nowy Żorek stanął przed Komendą Policji w Żorach. Ma policyjną czapkę, tarczę oraz pas z kaburą na broń

Nowy Żorek stanął przed Komendą Policji w Żorach

Przed Komendą Miejską Policji w Żorach stanął kolejny w mieście Żorek. Tym razem to Żorek Policjant, który wraz z Żorkiem Rycerzem zagościł w mieście i nawiązywać będzie do obronności miasta.

A postać Żorka Policjanta jest niezwykle wyjątkowa. Figurka przypominać ma o charakterze roli policji i służby w na rzecz mieszkańców miasta. Jej wygląd charakteryzuje dodatkowo policyjna czapka z dystynkcjami, tarcza do zatrzymywania pojazdów, a także pas wraz z kaburą na broń.

- Inspiracją do ich stworzenia był zorganizowany w ubiegłym roku konkurs plastyczny „Żorek na straży bezpieczeństwa" - tłumaczy asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Żorek to tradycja miasta Żory

Żorek nawiązuje do wyjątkowego w skali Europy Święta Ogniowego, które obchodzone jest corocznie w Żorach dla upamiętnienia jednego z najtragiczniejszych pożarów w dziejach Żor z 1702 roku. W ubiegłym roku Miasto Żory wraz z żorską Policją ogłosiły konkurs pn. „Żorek na straży bezpieczeństwa”, który nawiązywać miał mocno do obronnego charakteru miasta, a prace jego laureatów stanowiły inspirację do finalnego wyglądu nowych, miejskich figurek z brązu.