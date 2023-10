Odnalazła się zaginiona nastolatka z Żor. Minęły ponad dwa lata i sama zgłosiła się na policję

Odnalazła się zaginiona nastolatka z Żor. Po dwóch latach zgłosiła się na policję

Były poszukiwania, apele w sieci i szerokie działania policji. Wszystko, by odnaleźć nastolatkę, która zaginęła w nocy z 2 na 3 sierpnia 2021 roku. Wtedy też wyszła z mieszkania swojej babci. Dalej, oficjalnie nie wiadomo co się z nią stało. Wcześniej nastolatka była poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Żorach, w celu doprowadzenia jej do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wówczas miała 16 lat. Komunikaty o zaginięciu dziewczyny zostały rozesłane na cały kraj.

Jak przekazywali internauci, dziewczyna miała być widywana w różnych częściach kraju, niektóre z sygnałów wskazywały, że miała przebywać na terenie północnej Polski.

Minęły ponad dwa lata i pełnoletnia już kobieta kilka dni temu sama stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach cała i zdrowa. Kobieta została więc uznana za odnalezioną.