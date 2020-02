One Billion Rising w Żorach. Roztańczone kobiety i dziewczyny powiedziały "nie" dla przemocy

- Mimo, że jesteśmy mężczyznami, chcemy wziąć udział w akcji, bo solidaryzujemy się z kobietami, tak często krzywdzonymi przez niektórych przedstawicieli naszego, męskiego świata - mówił kilka tygodni temu mówi Marcin Madzia, wokalista zespołu. Utwór został wzbogacony elementami rodzimej kultury, tj. muzyki ludowej. Zaśpiewała go profesjonalna wokalistka, a refren kobiety, które wcześniej wzięły udział w nagraniach.

Fragment piosenki One Billion Rising w Żorach:

Nie jestem rzeczą, twoją zabawką

Bokserskim workiem, ozdobną lalką

To moje ciało, krew, moje serce

Nie skrzywdzisz mnie

Już nigdy więcej

To jest nasz krzyk

To jest nasz czas

To chór miliarda kobiet, a każda z nas

Wie co to ból

Wie co to strach

Dziś zjednoczone w tańcu

Więc razem z nami tańcz