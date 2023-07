Opuszczony dom na skraju lasu na Śląsku. W środku pozostałości po właścicielach. Kto tu wcześniej mieszkał? ZDJĘCIA

Opuszczony domek na skraju lasu na Śląsku. Co zastaliśmy wewnątrz?

Na starym drewnianym stoliku leżą sterty gazet, ulotek po lekach i kartek, wyrwanych z książek - w większości czarno-białych, niekiedy opatrzonych datami. Niestety nie dają one odpowiedzi na pytania, które najbardziej nas nurtują… Kto byli ci ludzie, którzy tu mieszkali? Co ich łączyło z tym miejscem? Dlaczego domek pozostał bez opieki?

Kuchnia odsłania kolejne tajemnice. Na starym, białym kredensie zalegają porozrzucane kuchenne przedmioty, dewocjonalia, kubki i naczynia.

Zegar na ścianie wskazuje czas zatrzymany w przeszłości, a długo nie używany, w większości potrzaskany, piec kaflowy wspomina o dawnych, ciepłych wieczorach spędzonych przy ogniu. Kto gotował tu pyszne potrawy? Zapewne właśnie w tej kuchni obchodzono urodziny i dzielono się opłatkiem w święta…

W oknach wiszą potargane firany, a w szafach - porozrzucane ubrania, ogromna siwa walizka i kapelusz, jakby mieszkańcy zostawili to miejsce w pośpiechu, nie mając czasu zabrać ze sobą większości rzeczy. Czy to dlatego, że opuścili to miejsce z powodu jakiegoś nieszczęścia? Czy może to była decyzja związana z wyjazdem na stałe?