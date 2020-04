Orlen i Crab. To nowe stacje benzynowe w Żorach

Dwie nowe stacje benzynowe w Żorach

Przybyło w Żorach stacji benzynowych. Do tej pory na terenie miasta kierowcy mogli tankować w 16 lokalizacjach. Teraz doszły jeszcze dwa nowe miejsca. Obie stacje znalazły się w niedalekim sąsiedztwie żorskiej obwodnicy. Ich budowa trwała od kilku miesięcy.

U zbiegu ulic Dworcowej i Nad Rudą, gdzie w przeszłości można było w tym miejscu kupić części zamienne do samochodu, znajduje się Orlen. To druga stacja tej firmy w Żorach. Pierwsza znajduje się przy ulicy Katowickiej (DK 81). Nowa stacja uzupełniona jest o stop.cafe i O!Shop. Możemy więc napić się kawy, coś przekąsić i przy okazji zrobić małe zakupy. Z pewnością jest to jakaś alternatywa dla niedziel niehandlowych.

Kilkaset metrów dalej niedaleko ronda Kradziejówka jest stacja Crab. Wjazd możliwy jest od ulicy Północnej, a wyjazd na ul. Armii Krajowej. Stacja jest przystosowana również dla ciężarówek. Są dystrybutory pod wiatą, miejsca parkingowe na wielkie pojazdy, a nawet myjnia.