Orlen w Żorach prawie gotowy. Buduje się też Crab. Tutaj wkrótce zatankujemy

Będzie to druga stacja Orlen w Żorach. Pierwsza znajduje się przy ulicy Katowickiej (DK 81). Kiedy otwarcie? W listopadzie w tej sprawie wysłaliśmy pytania do Orlenu. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Prawdopodobnie będzie to w najbliższych tygodniach. Widać, że do zakończenia inwestycji pozostały tylko prace kosmetyczne i doposażenie obiektu ze sklepem.

Budują też stację Crab w Żorach

Orlen to nie jest jedyna budowana stacja benzynowa w Żorach. Niedaleko powstaje Crab. Prace prowadzone są na działce u zbiegu ulic Północnej i Armii Krajowej.

Tutaj prace są również zaawansowane, ale nie tak bardzo jak na niedalekim Orlenie. Stoją już wiaty, budowane jest pomieszczenie handlowo-usługowe. Trwa również budowa dróg dojazdowych oraz wykańczanie placu stacji benzynowej.

Zakończenie robót planowane jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy.