Oszuści w Żorach. Dzwonią fałszywi policjanci oraz prokuratorzy. Chcą "wyciągnąć pieniądze"

Oszuści w Żorach! Podają się za policjantów

To kolejna tego typu sytuacja w Żorach. Do jednego z takich zdarzeń doszło w weekend na Korfantego, gdzie do mieszkanki tego osiedla zadzwonił telefon, a w słuchawce odezwał się głos kobiety. Rozmówczyni przedstawiła się jako policjantka i informując o umorzeniu starej sprawy próbowała nakłonić kobietę do wybrania pieniędzy z konta. Przekonywała, że oszuści właśnie zamierzają je okraść, jednak policjanci już o tym wiedzą i chcą temu zapobiec.

Na szczęście właścicielka konta najpierw zadzwoniła do syna i na numer alarmowy i w ten sposób uniknęła bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Drugą zaatakowaną przez oszustów osobą była mieszkanka ulicy Folwareckiej w Żorach. Ta z kolei usłyszała w słuchawce rzekomego policjanta. Mężczyzna najpierw zapytał dlaczego nie stawiła się do komendy na wezwanie, a następnie zaczął namawiać kobietę na wybranie oszczędności z banku. Twierdził, że posiada wgląd w jej konto, a zgromadzone na nim pieniądze są zagrożone.