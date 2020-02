Otwarto nowy sklep rowerowy w Żorach. Zobaczcie

Nowy sklep rowerowy w Żorach to Bike Atelier. Znajduje się przy ul. Stodolnej 1. Ma ok. 120 metrów kwadratowych powierzchni. Do dyspozycji klientów są także miejsca parkingowe.

Nowy sklep rowerowy w Żorach

Sklep rowerowy w Żorach ma być mocnym punktem sieci Bike Atelier. Prowadzący go Robert Czopek to były dwukrotny kolarski wicemistrz Polski w jeździe na czas parami, który ścigał się razem m.in. z Cezarym Zamaną czy Andrzejem Sypytkowskim.

- Wygrałem trochę wyścigów rozgrywanych na szosach Górnego Śląska i Zagłębia, swego czasu razem z kolegami z GKS Krupiński Suszec wygraliśmy kolarski challenge, zdobywając najwięcej punktów w sezonie spośród wszystkich polskich drużyn. Startowałem też dalej, np. w wyścigach etapowych w Niemczech, Turcji czy Maroku – mówi Czopek.

- Po zakończeniu kolarskiej przygody ciężko zakończyć przygodę z rowerem. Sentyment pozostaje, wciąż lubię pokręcić – dodaje.