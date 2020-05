Otwierają żłobek, przedszkola i szkoły w Żorach. Na jakich zasadach?

- W szkołach podstawowych również od 25 maja prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) dla uczniów klas I-III. Do tej pory zadeklarowano udział w zajęciach w sumie 96 osób. Działały będą wszystkie szkoły podstawowe poza Szkołą Podstawową nr 13 oraz placówkami w dzielnicach Baranowice i Rój - ze względu na brak zainteresowaniu rodziców posłaniem dzieci do szkoły - dodają urzędnicy.

Znikną pluszaki, częstsze dezynfekcje

Zajęcia w Żorach będą prowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi przez dyrekcje placówek oświatowych. Każda z placówek przygotowuje się indywidualnie, ale w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Grupy mają być maksymalnie jak najmniejsze. Jeśli pozwoli na to stan kadrowy - nawet trzyosobowe.

- Procedury zakładają w jaki sposób do placówki wchodzić będą rodzice, do którego miejsca. Nie wszyscy będą mogli wejść na raz, obowiązywać będzie kolejka przy większej liczbie osób w jednym momencie. Z placówek znikną pluszowe zabawki, a zostaną plastikowe i drewniane. Znikną też wykładziny i dywany. To pozwoli łatwiej dezynfekować, co będzie obowiązkowe. - tłumaczy Adrian Lubszczyk z Urzędu Miasta w Żorach.

Przy posiłkach dzieci będą mogły zasiąść do stolika, ale nie obok i naprzeciw siebie. Miejsca mają być zajmowane po przekątnej. Każda osoba na wejściu do placówki będzie dezynfekować ręce. Dzieci będą też myć częściej dłonie niż dotychczas, co ma swoje plusy, co przyzwyczai do dbania o higienę.