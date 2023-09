Pani Katarzyna z Żor jest w poważnym niebezpieczeństwie. Ma dwójkę dzieci, ma dla kogo żyć. Potrzebna pomoc na kosztowną operację

Życie 35-latki z Żor jest zagrożone. Możesz pomóc

Szumy uszne i wysoka temperatura ciała były nie do wytrzymania. Wyniki badań wykazały stan zapalny. Dotychczasowa diagnostyka wykazała, że guza koniecznie trzeba usunąć.

- Zmiana ropna może skutkować zapaleniem mózgu, ale też paraliżem czy niedowładem. Perlak niszczy wszystko, a najbardziej nerwy twarzy i słuch. To przez niego muszę nosić aparaty słuchowe - dodaje kobieta.

Ratunkiem dla 35-latki jest leczenie operacyjne - tzw. tympanoplastyka zamkniętej 1 UP, polegające na usunięciu zmian zapalnych. Dla żorzanki to mnie realna szansa, by słyszeć i ratunek od tak drastycznych konsekwencji zdrowotnych. Operacja jest jednak kosztowna, gdyż kobieta nie może czekać kilku lat na leczenie w ramach NFZ. Wtedy mogłoby być już za późno, a pani Katarzyna jest matką 2-letniej córeczki i 8-letniego niepełnosprawnego synka.

By pomóc pani Katarzynie, wystarczy wejść na stronę www.siepomaga.pl/kasia-podkomorka i wpłacić dowolną kwotę.