Parkowanie w Żorach to problem. Zwłaszcza na dużych osiedlach

Jakiś czas temu na fanpejdżu Żory Nasze Miasto poprosiliśmy internautów o wskazanie miejsc, gdzie jest problem z parkowaniem w Żorach. Przede wszystkim występują na osiedlach: Pawlikowskiego (1,2,3,4), Władysława (9,10), Powstańców (7,10), Sikorskiego (7,11,12,13). To tylko wybrane przykłady.

Problem z parkowaniem w Żorach jest zwłaszcza na wielkich osiedlach. Od dłuższego czasu kierowcy narzekają, że brakuje miejsc i często pozostawiają pojazdy tam, gdzie nie powinni. To z kolei rodzi inne problemy: z przejściem po chodniku czy przejazdem służb ratunkowych.

- Z jednej strony ktoś powie, że parkingów jest za mało i będzie miał rację. Z drugiej ktoś inny stwierdzi, że to aut jest za dużo i też trudno będzie się z nim nie zgodzić. Dziś dwa samochody w rodzinie nie robią na nikim wrażenia. Do pracy musi dojeżdżać mąż i żona. A będzie coraz gorzej, bo samochody kupują ich starsze dzieci. W efekcie na rodzinę przypadają trzy, albo cztery auta. Potem jest jak jest – mówi nam jeden z kierowców.

Fakt, kierowcy czasem mają bujną wyobraźnię przy parkowaniu samochodu, ale trzeba też podkreślić, że bywają zmuszeni do takiej sytuacji.

Kierowcy wozów bojowych muszą mocno się gimnastykować, aby przejechać, a przy okazji żeby nie uszkodzić pozostawionych pojazdów przez mieszkańców. Na szczęście do tej pory nie było takiej sytuacji, aby służby nie mogły dotrzeć do miejsca zdarzenia. Jednak problem jest i to duży.

- Samochody zaparkowane na zakrętach utrudniają przejazd naszym pojazdom. Wydłuża się dojazd. Bywa też problem z rozstawieniem podpór wychodzących z boku pojazdów (np. przy drabinie – red.), bo jest za mało miejsca - zwraca uwagę st. kpt. Krzysztof Kuś, dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Żorach.

Dodaje, że strażacy co jakiś czas dokonują przeglądu przejezdności ulic. Także w przypadku wyjazdu do innych zdarzeń (np. przy interwencjach związanych z tlenkiem węgla). Wówczas problem parkowania na osiedlach zgłaszają spółdzielni, która z kolei informuje mieszkańców. Często problem znika, ale nie na długo. Powraca jak bumerang.