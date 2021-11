Pierwszy śnieg przyozdobił Żory. Miasto znalazło się pod cienką warstwą białej kołderki. Podobają wam się takie Żory? Zobaczcie ZDJĘCIA!

Pierwszy śnieg przyozdobił Żory. Miasto znalazło się pod cienką warstwą białej kołderki. Podobają wam się takie Żory? Zobaczcie

Wprawdzie nie było go zbyt wiele, a obecnie jest go jeszcze mniej, to pewien element tegorocznej zimy w Żorach został już odhaczony. Mowa o śniegu, który w ostatnich dniach pojawił się w mieście.

Zgodnie z prognozami w piątkowe popołudnie, 26 listopada z nieba zaczął lecieć biały puch. Najwięcej śnieżnej kołderki spadło w nocy, sprawiając, że w sobotni poranek miasto pokryło się cienką warstwą śnieżnej pokrywy.