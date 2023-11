Pijana 54-latka zatrzymana w Żorach. W takim stanie kierowała samochodem

Sytuacja miała miejsce w środę 8 listopada, przed godziną 23. Policjanci z Żor otrzymali wezwanie od kierującego, który jadąc drogą krajową nr 81 od strony Orzesza, zauważył samochód terenowy, który nie potrafił utrzymać się na swoim pasie ruchu.

- Kiedy pojazd niemal zjechał do rowu, osoby były już przekonane, że może dojść do tragedii, a zachowanie kierowcy to nie zwykłe roztargnienie i powiadomiły Policję. Cały czas jechały w bezpiecznej odległości za terenówką - relacjonuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.