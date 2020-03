Pijani kierowcy w Żorach. Jeden na Alei Jana Pawła II, a drugi na zjeździe z A1

Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli i od razu wyczuli silną woń alkoholu. Kiedy poddali badaniu na alkomacie kierowcę okazało się, że w wydychanym powietrzu ma go ponad promil. Przeprowadzona przez nich kontrola wykazała również, że 33-latek nigdy nie miał prawa jazdy.

Aby nie dopuścić do tragedii, policjant zdecydował się zatrzymać kierującego, powiadamiając też o zaistniałej sytuacji dyżurnego żorskiej komendy. Udało mu się wykorzystać moment, gdy pojazd zahamował. Podbiegł do niego, otworzył drzwi, powiedział, kim jest i stanowczo zakazał mężczyźnie dalszej jazdy. Woń alkoholu wyczuwalna w aucie była tak intensywna, że stróż prawa nie miał wątpliwości, co do stanu psychofizycznego kierowcy. Policjant wyciągnął ze stacyjki kluczyki i przekazał je przybyłemu na miejsce patrolowi.

Badania alkomatem wykazały, że jadący toyotą 51-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Przypomnijmy: za jazdę na „podwójnym gazie” grozi kara do dwóch lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 15. Kierowanie w stanie nietrzeźwości stanowi bardzo duże zagrożenie na drodze, zarówno dla samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu.