Pijany 17-letni Ukrainiec zatrzymany przez policję w Żorach. Mając ponad pół promila wjechał w "tira"

Pijany 17-letni Ukrainiec zatrzymany przez policję w Żorach. Stanie przed sądem

We wtorek 17 października, dyżurny żorskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego, do którego doszło tuż przed zjazdem na autostradę A1 w rejonie dzielnicy Rowień.

To tylko jeden kieliszek...

Nawet przysłowiowy jeden kieliszek alkoholu może spowodować zmianę reakcji u kierujących, co podczas prowadzenia pojazdu może skończyć się tragicznie. Choć w niektórych europejskich krajach standardowy limit zawartości alkoholu we krwi jest wyższy niż w Polsce, to w razie wykroczenia drogowego lub wypadku, staje się on niższy lub niedopuszczalny. Tłumaczenie "to tylko jeden kieliszek" może być więc niewystarczające, a w szczególności nieodpowiedzialne.