Pijany kierowca w Żorach. Przyjechał zatankować i.. zasnął za kierownicą

W nocy z piątku na sobotę (21/22.02) oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej ze stacji paliw przy ul. Północnej od dłuższego czasu stoi pojazd, którego kierowca jest prawdopodobnie pijany. Gdy mundurowi przybyli na miejsce zauważyli, że przy jednym z dystrybutorów faktycznie stoi bmw z włączonym silnikiem, a wewnątrz znajduje się oparty o kierownicę mężczyzna.

Pojazd był zamknięty, a kierowca przez dłuższą chwilę nie reagował na pukanie w szyby. Kiedy w końcu podniósł głowę z kierownicy, wyłączył silnik i otworzył drzwi mundurowych odepchnęła ich silna woń alkoholu.

Potem okazało się, że mężczyzna ma go w wydychanym powietrzu ponad promil.

- Choć 31-latek najpierw próbował kłamać, że to nie on przyjechał na stację samochodem, to po chwili przyznał się, że w drodze powrotnej z imprezy postanowił zatankować pojazd, a później opadł z sił i... chyba zasnął - słyszymy w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach.