Piknik Mundurowy w Żorach! Pokaz służb mundurowych i koncert Arki Noego

Rodzinny Piknik Mundurowy w Żorach. Siła polskiego munduru i wiele atrakcji

Zobacz ZDJĘCIA!

Rodzinny Piknik Mundurowy, który w sobotę 23 września zorganizowano w żorskim Parku Cegielnia, był świetną okazją, by z bliska zobaczyć jakim sprzętem na co dzień dysponują poszczególne służby mundurowe. A było co oglądać, bo wśród mundurowych pojawiły się formacje policji, straży pożarnej, Lasów Państwowych, służby więziennej czy chociażby Wojskowego Centrum Rekrutacji. Była to również świetna okazja, by z bliska zobaczyć czołg należący do Wojska Polskiego.