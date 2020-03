Po kilka godzin stoją w korkach na granicy z Czechami. Mieszkańcy mają problem z powrotem do domu po pracy

Długie kolejki na granicy

Od kilku dni trwają kontrole na polskich granicach. Przywrócono je w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem. Kierowcy od początku alarmują, że kolejki mają po kilka kilometrów, a na wjazd do Polski trzeba odczekać nawet 6 godzin. To problem nie tylko osób odpowiedzialnych za przewóz towarów, wracających do kraju rodaków, ale przede wszystkim mieszkańców przygranicznych miejscowości, pracujących na co dzień w Czechach.

Jedną z takich osób jest Alan Szatyło z Wodzisławia Śląskim. Jak przyznaje, w Czechach pracuje po 12 godzin dziennie. Tymczasem powrót do domu autostradą A1, który do tej pory trwał kilkadziesiąt minut, teraz zajmuje od 2 do nawet 6 godzin. Wylicza, że Polakom pracującym w Czechach pozostaje ledwie kilka godzin na odpoczynek w domu. Ludzie są wykończeni. To problem mieszkańców powiatu wodzisławskiego, ale i Rybnika, Jastrzębia czy Żor.