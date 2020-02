Pobicie pod klubem Floryda w Żorach. 54-latek w ciężkim stanie. Policja szuka świadków

W nocy z soboty na niedzielę (8/9.02) policjanci interweniowali przy ulicy Boryńskiej, przed lokalem Floryda w Żorach, gdzie weekendowa zabawa przybrała dramatyczny finał.

Pobicie pod klubem Floryda w Żorach

Kryminalni wstępnie ustalili, co wydarzyło się tamtej nocy pod lokalem Floryda w Żorach. Na miejscu oprócz policji interweniowało pogotowie ratunkowe. Zostało wezwane do pobitego mężczyzny. Właściwie doszło do uszkodzenia ciała poszkodowanego. Bowiem napastnik wyprowadził prawdopodobnie tylko jeden cios, który połączony z upadkiem przyniósł opłakane skutki.

- Jak ustalili policjanci doszło tam do nieporozumienia pomiędzy dwoma mężczyznami, podczas którego jeden z nich został uderzony przez drugiego, doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala

- mówi asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

W związku ze sprawą nikt nie został jeszcze zatrzymany, ale to kwestia czasu. Sprawdzone zostały wszystkie pobliskie punkty z monitoringiem. W chwili zdarzenia w lokalu i w jego pobliżu znajdowało się wiele osób. Część z nich przekazało mundurowym swoje relacje. Śledczy jednak nie zdradzają szczegółów śledztwa.