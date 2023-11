Podatek od nieruchomości w Żorach w górę. O ile zapłacą więcej mieszkańcy?

- W 2022 r. udział podatku od nieruchomości w podstawowych dochodach podatkowych miasta (w części gminnej) wynosił 35,35 %, udział podatku od nieruchomości w dochodach z podatków lokalnych realizowanych przez gminny organ podatkowy wynosił 97,17 %. Stanowi on zatem istotne źródło dochodów z których realizowane są wydatki budżetowe - czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych.

Radni tłumaczą, że obradujące 1 września bieżącego roku Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację finansową miast na prawach powiatu, zgodziły się co do konieczności przyjęcia do projektów budżetów miast na rok 2024 maksymalnych stawek podatku od nieruchomości we wszystkich kategoriach.