Podróż pociągiem z Żor do Austrii? Teraz to możliwe! Ruszyły codzienne połączenia przez Ostrawę i Wiedeń

TURYSTYKA. Od 10 grudnia, z Żor można wygodnie i bez przesiadki dojechać do Austrii. To właśnie od tego dnia, na stacji kolejowej w Żorach zatrzymuje się pociąg IC Porta Moravica. Podróż trwa 7 godzin, jednak jazda samochodem na tej trasie to jedynie godzina oszczędności.

Pociągiem z Żor do Austrii? Teraz to możliwe

To nowość na kolejowej mapie Żor, dzięki której bezpośrednio można dojechać do Bohumina, Ostrawy, Wiednia i do stacji końcowej w Graz. To efekt wdrożenia nowego rozkładu jazdy PKP Intercity. Zgodnie z zapowiedzią zarządcy infrastruktury, podczas obowiązywania nowego rozkładu, rozpoczęte zostały prace inwestycyjne na katowickim węźle kolejowym. Od 10 grudnia pociągi IC Chopin, IC Cracovia, IC Porta Moravica oraz TLK Galicja zostały skierowane na trasę okrężną, z pominięciem Katowic.

Pociąg Porta Moravica wyrusza z Przemyśla i jedzie przez Rzeszów, Kraków, Oświęcim, kierując się do Żor. Po polskiej stronie zatrzymuje się jeszcze w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i w Chałupkach. Z Żor pociąg wyrusza codziennie o godzinie 15:39 i dociera na miejsce o godzinie 22:33. Z kolei z Graz, powrotny pociąg wyrusza o 5:26 nad ranem, dojeżdżając do Żor o godzinie 12:17. Po drodze podróżni mijają malownicze austriackie miejscowości, dzięki czemu w trakcie jazdy można delektować się pięknymi widokami. Tym bardziej, że do składu dołączany jest wagon panoramiczny.

Ile kosztują bilety?

Wygoda ma jednak swoją cenę. Zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie PKP Intercity, w ramach oferty Super Promo International przejazd z Żor do Graz może kosztować od 24,9 Euro (ok. 108 zł po dzisiejszym kursie) w drugiej klasie, do nawet 184,90 zł Euro (ok. 800 zł) w pierwszej klasie. Kupując bilet z kilkudniowym wyprzedzeniem, należy spodziewać się wyższej ceny, niż w przypadku rezerwacji z dłuższym wyprzedzeniem.

