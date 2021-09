Pogoda w sobotę w Żorach. Zobacz prognozę pogody na jutro, 18.09 dla Żor

Jutro słupki rtęci pokażą 15°C w cieniu. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 8°C. Opady deszczu pojawią się w sobotę na 80 %. Według prognoz, spadnie ok. 1.7 mm deszczu. Może Ci sie przydać parasol.

Zgodnie z prognozą pogody Żor, w sobotę (18.09) wiatr może osiągnąć w porywach do 18 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 10°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.